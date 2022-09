Amazon stellt neue Fire HD 8-Tablets vor

Amazon hat heute die nächste Generation des Fire HD 8 mit vier neuen Modellen angekündigt: Fire HD 8, Fire HD 8 Plus, Fire HD 8 Kids und Fire HD 8 Kids Pro.

Die Neuerungen sind im Vergleich zur Vorgängergeneration überschaubar, aber durchaus sinnvoll. Das neue Fire HD 8 verfügt über ein 8-Zoll-HD-Display, 30 % schnellere Leistung, bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit und Laden über USB-C.

Das Fire HD 8 Plus bietet noch etwas mehr. Es kommt mit 3 GB RAM, hat kabelloses Aufladen an Bord und die rückseitige 5-MP-Kamera wurde verbessert. Es kostet 134,99 Euro. Die Modelle Fire HD 8 Kids und Fire HD 8 Kids Pro werden mit einem Jahr Amazon Kids+, einer kindgerechten Hülle, der „2-Jahre-Sorglos-Garantie“ und einer Kindersicherung ausgeliefert.

Das neue Fire HD 8 kann ab heute ab 114,99 Euro in den Farben Schwarz (32 oder 64 GB interner Speicher) und Blau (32 GB) vorbestellt werden. Das Fire HD 8 Plus mit 32 GB oder 64 GB ist mit einer genoppten Oberfläche in Grau ab 134,99 Euro erhältlich. Schutzhüllen für beide Modelle sind für 39,99 Euro in den Farben Schwarz, Blau, Grau und Rosa erhältlich.

Das Fire HD 8 Kids in Schwarz mit 32 GB internem Speicher kann ab heute für 159,99 Euro vorbestellt werden. Im Lieferumfang enthalten ist eine kindgerechte Hülle in Blau, Violett oder Rot. Der integrierte Standfuß dient gleichzeitig als Griff. Das Fire HD 8 Kids Pro in Schwarz mit 32 GB Speicher kostet ebenfalls 159,99 Euro.

