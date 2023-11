Amazon trennt sich wohl komplett von Android

Amazon nutzt seit Jahren eine Open Source-Version von Android als Basis für viele Produkte. Es gibt aber seit Jahren einen Plan, um Android zu ersetzen, denn man arbeitet angeblich an einem eigenen Betriebssystem, welches sich „Vega“ nennt.

Das ist bisher nur ein interner Codename, aber laut Quelle fing der Plan für so ein hauseigenes OS von Amazon schon 2017 an. 2019 wurde es dann konkreter und wie man hört, ist das OS fast fertig, es fehlen nur noch die Entwicklerwerkzeuge.

Amazon möchte wohl 2024 starten

Amazon könnte „Vega“ bereits ab 2024 auf ersten Produkten einsetzen und das OS soll auf alle Geräte kommen, also Fire TVs, Echos, Tablets und mehr. Das Ziel ist ein Android/iOS für das Internet der Dinge. Doch warum geht Amazon diesen Weg?

Die Quelle hat gehört, dass Amazon so mehr Kontrolle über die Entwicklung hat und nicht mehr von Google abhängig wäre. Außerdem baut Amazon keine Smartphones (mehr), da ist ein eigenes OS durchaus machbar, ein Fire TV benötigt kein Android.

Klingt jetzt gar nicht so abwegig, selbst Google hat ja ein OS für die Speaker mit Display (Fuchsia). Android war nie für so eine breite Auswahl an Hardware gedacht und ein eigenes OS hätte sicher Vorteile, da es Amazon besser anpassen kann.

