Amazon verzichtet in ganz Europa auf Plastikverpackungen

Amazon hat angekündigt, dass ab sofort alle Umverpackungen in Europa zu 100 Prozent recycelbar sind, sowohl für Amazon-eigene Artikel als auch für Artikel von Drittanbietern, die über Amazon versendet werden.

Bereits seit 2022 verzichtet Amazon in Deutschland auf Einweg-Umverpackungen aus Kunststoff und setzt stattdessen auf flexible Versandtaschen aus Papier, Kartonumschläge und Wellpappkartons.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Produkte ohne zusätzliche Umverpackung um mehr als 50 Prozent, wodurch in Europa mehr als eine Milliarde Einwegverpackungen aus Plastik vermieden wurden, so das Unternehmen. Amazon arbeitet zudem mit Herstellern zusammen, um mehr Produkte in leicht zu öffnenden Originalverpackungen aus Pappe und Papier zu versenden, die ohne zusätzliche Amazon Versandtaschen oder Kartons recycelbar sind.

Amazon setzt technologische Lösungen ein, um die Art und Größe der benötigten Verpackung zu bestimmen, und nutzt maschinelles Lernen, um flexible Verpackungsprodukte wie Papierversandtaschen zu identifizieren, die bis zu 90 % leichter sind als vergleichbare Kartons. In den letzten fünf Jahren haben diese Algorithmen laut Amazon den Verbrauch von Pappkartons um mehr als 35 % reduziert.

