Amazon VISA-Karte: LBB bereitet Apple Pay und Google Pay vor

Amazon kündigt gerade per E-Mail die Änderung der AGB zur Amazon VISA card ab 01.01.2021 an. Darin enthalten sind auch "Kartenbedingungen für das mobile Bezahlen mit Google Pay". Also ist dann wohl ab Januar 2021 damit zu rechnen. Ob direkt zum 01.01. wird man sehen.

— Thomas Knuppe (@gromit73) October 19, 2020