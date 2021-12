Among Us als VR-Spiel angekündigt

Eines der Highlights der Game Awards 2021 war Among Us, denn das (ehemalige) Hype-Spiel wird bald eine komplett neue Plattform erobern: Die virtuelle Realität.

Among Us VR offiziell bestätigt

Die Entwickler haben heute nämlich Among Us VR angekündigt. Das Spiel wird nicht mit der aktuellen Version kompatibel sein, man spielt also mit und gegen die anderen VR-Spieler. Ein Datum für Among Us VR wurde noch nicht genannt.

Die Entwickler wollen bald weitere Details nennen und auch verraten, welche VR-Systeme man unterstützt. Da der Trailer aber auch parallel auf dem Oculus-Kanal veröffentlicht wurde, wird das Spiel sicher für die Oculus Quest 2 erscheinen.

Ich bin so langsam wirklich gespannt, was wir da 2022 und 2023 alles sehen werden, denn man bekommt den Eindruck, dass VR jetzt richtig durchstartet und auf dem Massenmarkt ankommt. Spiele wie Among Us VR können dabei helfen.

