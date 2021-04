Among Us: Wohin geht die Reise?

Seit heute gibt es die neue Airship-Karte bei Among Us und das dürfte nicht nur aktive Spieler begeistern, sondern auch alte und neue anlocken. Passend zum Release haben die Entwickler auch ein kurzes Video für die Karte veröffentlicht.

Die Entwickler haben allerdings auch darüber gesprochen, wohin die Reise geht. Es wird zum Beispiel bereits an einem neuen Stil für das Spiel gearbeitet. Heißt: Man will das Design optimieren und möchte dieses auch „bald“ den Spielern zeigen.

Es soll außerdem eine größere Lobby für bis zu 15 Spieler geben und die Entwickler wollen noch offener und transparenter sein, wenn es um die Entwicklung geht. Ach, und Merch gibt es jetzt auch in Form von Plüsch. Man versucht also gerade so ein kleines Ökosystem aufzubauen. Mal schauen, ob der Hype anhält und ob Among Us ein Klassiker wird. Weitere Details zu den Änderungen gibt es im offiziellen Blog.

