ANC-Kopfhörer von Sony und Bose beim Amazon Prime Day im Angebot

Es ist Amazon Prime Day, doch irgendwie wurde der Tag in den letzten Jahren (so fühlt es sich für mich jedenfalls an) immer unspektakulärer. Doch es gibt heute ein paar sehr gute Deals und ein paar davon werden wir euch hier sicher vorstellen.

Ich habe eben mal gestöbert und zwei Highlights entdeckt, wenn man auf der Suche nach einem Over-Ear-Kopfhörer mit ANC ist. Da wäre einmal der Sony WH-1000XM4 für 229 Euro, den ihr in allen drei Farben zu diesem Preis bekommt.

Es gibt zwar schon einen Nachfolger, aber der klingt meiner Meinung nach nicht so viel besser und er bringt den Nachteil mit, dass man ihn nicht mehr falten kann. Da kann man sich auch ein paar Euro sparen, eine ganz klare Empfehlung von mir.

Die geht auch an den Bose Noise Cancelling Headphones 700 für 164,99 Euro, der neben der QC-Reihe irgendwie unterging, der das aber nicht verdient hat. Dieses Modell nutzen übrigens René und ich im Alltag und können es beide empfehlen.

