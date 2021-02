Android 12: Erste Preview dürfte bald kommen

Google veröffentlichte im Februar 2020 die erste Developer Preview von Android 11 und wir gehen derzeit stark davon aus, dass es bei Android 12 ebenfalls bald so weit ist. Die Gerüchte rund um Android 12 haben zugenommen und nun gibt es auch einen guten Hinweis, dass sich Google auf den Launch vorbereitet.

Android 12 Beta: Feedback-App schon bereit?

Die „Android Beta Feedback“-App hat heute ein Update im Google Play Store erhalten. Das letzte Update gab es im August 2020 und danach war es ruhig. Das ist aber kein Wunder, immerhin war die Entwicklung von Android 11 abgeschlossen.

Jetzt scheint Google die App für Android 12 vorzubereiten, wobei man noch keine Hinweise für das kommende Update findet. Gut möglich, dass die Neuerungen über die Server aktiviert werden, aber die neue Version der App wird jetzt sicher von den üblichen Quellen untersucht und vielleicht findet man schon Hinweise.

Die erste Developer Preview von Android 11 kam am 20. Februar, bei Android 12 könnte es also am 18. Februar so weit sein (zumindest würde ich auf KW 7 tippen).

