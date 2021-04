Android 12: Google bereitet sich auf die erste Beta im Mai vor

Google hat diese Woche die dritte Developer Preview von Android 12 veröffentlicht und diese bringt ein paar Veränderungen mit. So zum Beispiel eine neue Optik für die Einstellungen, Optimierungen beim Start von Apps, neue APIs für haptisches Feedback und mehr. Die Details gibt es im Video unten und im Blog von Google.

Android 12: Google kündigt Beta für Mai an

Es ist laut Google außerdem der letzte Release vor der ersten Beta, die es dann nicht nur für Entwickler, sondern für alle Nutzer geben wird. Sofern man eine noch unfertige Version testen möchte. Die Beta soll im Mai kommen und es gilt derzeit als ziemlich sicher, dass wir sie direkt nach der Google I/O sehen werden.

Die aktuelle Version richtet sich weiterhin an Entwickler und Hersteller, die ihre Apps und Hardware so früh wie möglich an Android 12 anpassen sollen. Es gibt auch noch nicht alle Funktionen, die wird Google dann erst am 18. Mai vorstellen.

Wie ihr in der Grafik oben sehen könnt, hat Google vier Betas geplant und es soll ab Mai jeden Monat ein Update für Android 12 geben. Die letzte Beta ist dann für August geplant und es könnte auch schon der Release Candidate sein, der auf letzte Fehler geprüft und dann im September für alle Nutzer veröffentlicht wird.

