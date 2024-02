Android 15: Google plant Neuerung für nervige Gruppenchats

Die meisten dürften die Situation kennen, in der ein Gruppenchat mal ganz kurz hochkocht und eine Nachricht nach der anderen eintrifft. Manchmal gibt es sowas, und ich spreche da von Erfahrung, auch von einzelnen Personen, die gerade etwas Aufregendes erlebt haben und euch dann 20 Nachrichten schicken. Super nervig.

Android 15 mit „Notification Cooldown“

Google geht das Problem mit Android 15 und dem „Notification Cooldown“ an. Das kann man deaktivieren, auf alle Benachrichtigungen anwenden oder man überlässt Google die Entscheidung, ob etwas als „Konversation“ in Android eingestuft wird.

Das Konzept: Die erste Nachricht wird mit normaler Lautstärke abgespielt, bei der zweiten wird diese dann reduziert und das geht immer so weiter. Sollte es aber eine kurze Pause in der Konversation geben, dann gibt es wieder die alte Lautstärke. Es funktioniert also nur, wenn viele Nachrichten in sehr kurzer Zeit bei euch eintreffen.

In der ersten Developer Preview von Android 15, die letzte Woche veröffentlicht wurde, ist diese Option direkt aktiviert. Es ist aber unklar, ob es die Funktion a) in die finale Version im Spätsommer schafft und b) standardmäßig aktiviert bleibt.

Apple darf das gerne für iOS kopieren

Die Idee finde ich aber gut, sowas hätte ich gerne, dann auch in Kombination mit der Smartwatch (also für Vibrationen) und mit mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel: Die erste Nachricht vibriert am Handgelenk doppelt, die zweite nur einmal und falls es eine dritte oder mehr Nachrichten in einer Minute gibt, kommt gar nichts mehr.

Wir leben in einer Zeit, in der sich Google und Apple gegenseitig die Features bei Updates klauen abschauen und hier darf iOS gerne Android folgen. Bei mir kommt es immer mal wieder vor und bei der Apple Watch kann das manchmal nervig sein.

