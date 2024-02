Eine neue Ära der Streamingdienste steht an

Netflix, Disney, Amazon und Co. haben ihre Preise in den letzten Monaten immer weiter erhöht und auch Dinge wie Werbung implementiert. Zusätzliche Haushalte kosten Geld und während die Preise teurer werden, wird das Angebot nicht besser.

Das liegt daran, dass die Zeiten vorbei sind, in denen der Fokus auf Wachstum lag, jetzt muss Geld verdient werden. Außerdem wurde das Angebot an Diensten in den letzten Jahren viel zu groß, was vermutlich auch bald erste Opfer kosten dürfte.

Paramount+ könnte bald verschwinden

So befindet sich Paramount+ zum Beispiel im Sparmodus und das WSJ berichtet, dass man sogar überlegt, den Dienst mit einem anderen zu kombinieren. Es gibt unter anderem Gespräche mit Comcast, die Peacock als Streamingdienst anbieten.

Peacock hat es erst gar nicht zu uns geschafft und ist selbst im Angebot von Sky und WOW gescheitert. Man merkt aber derzeit, dass wir auf eine neue Ära bei den Streamingdiensten zusteuern, die womöglich nicht alle Anbieter überleben werden.

Selbst die ganz großen Player gehen mittlerweile neue Wege, um mehr Geld in die Kassen zu spülen, bei Disney ist man zum Beispiel wieder offen für Lizenztitel und wartet gerne mal etwas länger, bis ein guter Kinofilm bei Disney+ angeboten wird.

Das „Ausmisten“ der Streamingdienste

2024 und 2025 wird vermutlich „ausgemistet“ und ich könnte mir gut vorstellen, dass das Angebot an Diensten in zwei Jahren spürbar kleiner als heute ist. Netflix, Disney+, WOW, Apple TV+, Paramount+, Amazon Prime Video, es ist auch einfach sehr viel geworden. Und dazu kommen noch lokale Dienste wie RTL+ oder Joyn.

Die etablierten und großen Anbieter könnten davon profitieren, denn das würde wieder weniger Konkurrenz und mehr Inhalte zum Lizenzieren bedeuten. Doch auch Raubkopien werden wieder beliebter durch diese aktuelle Entwicklung der Dienste.

Es dürfte eine spannende Phase werden, in der wir sicher die ein oder andere Fusion von Diensten und das ein oder andere Aus von einem Dienst sehen werden. Müsste ich wetten, dann würde ich derzeit auch darauf setzen, dass Paramount+ schon in diesem Jahr (2024) verschwindet (jedenfalls als einzelner Streamingdienst).

Apple iPhone 15 Pro im Test: Mein Fazit nach (fast) einem halben Jahr Das Apple iPhone 15 Pro begleitet mich jetzt seit fast einem halben Jahr im Alltag, am Anfang auch in Kombination mit dem Max-Modell, mittlerweile nur noch als kompaktes Flaggschiff. Nach […]18. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->