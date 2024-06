Android 15: Google testet smarten Diebstahlschutz

Google möchte mit Android 15 die Smartphones etwas sicherer machen, wenn es um Diebstahl geht und eine neue Funktion nennt sich „Theft Detection Lock“. Hier wird mithilfe von KI analysiert, ob euer Android-Smartphone gerade geklaut wurde.

Dabei werden ungewöhnliche Bewegungen und mehr geprüft, die das Smartphone analysiert und selbst entscheidet, ob es geklaut wurde. Das folgende Video ist zwar auf Brasilianisch, aber es zeigt diese neue Funktion für Android 15 doch ganz gut:

Es hat aber einen Grund, warum wir noch keine globale Version davon haben, denn Google testet diese neue Funktion für Android zunächst in Brasilien. Der Schutz ist übrigens nicht standardmäßig aktiviert, da muss man selbst den Haken umlegen.

Android 15 befindet sich noch in der Testphase bei Google, diese neigt sich aber so langsam auch dem Ende, denn in diesem Monat soll eine stabile Version kommen. Der Release des Updates ist aber erst ab August geplant, ein Datum gibt es nicht.

