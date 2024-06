Android Auto und Apple CarPlay für viele beim Autokauf entscheidend

Die Integration von Android Auto und Apple CarPlay in das Infotainmentsystem des Autos ist für viele Käufer nicht nur wichtig, für 30 Prozent (Elektroauto) bzw. 35 Prozent (Verbrenner) ist diese Möglichkeit beim Autokauf sogar entscheidend.

Bietet ein Hersteller also keine gute Smartphone-Integration an, dann ist er in der heutigen Zeit raus, so eine Umfrage von McKinsey. Viele wären aber bereit für diese Option zu zahlen, Android Auto und Apple CarPlay müssen nur vorhanden sein.

Vorteile von Android Auto und Apple CarPlay

Ich gehöre tatsächlich zu diesen Nutzern, denn selbst eine gute Software wie bei Tesla hat Grenzen. Sie bietet keine optimale Integration von WhatsApp, ich kann meine Podcast-App nicht nutzen, Soundcloud gibt es auch nicht und wenn mal ein neuer Streamingdienst erscheint, dann muss man hoffen, dass eine App kommt.

Bei Android Auto oder Apple CarPlay ist das anders, da entscheiden die Dienste, ob sie im Auto vertreten sind, und natürlich entscheiden sich die meisten dafür. Im besten Fall gibt es aber eine gute Software in Kombination mit Android Auto und Apple CarPlay, diese Kombination findet man aber recht selten auf dem Markt.

Zum Glück gibt es nur noch wenige Marken, die nicht mit Google und Apple im Auto arbeiten und auch die kabellose Lösung setzt sich langsam durch. Android Auto und Apple CarPlay haben auch den Vorteil, dass sie ständig weiterentwickelt werden, was man von vielen Betriebssystemen in einem Auto nicht behaupten kann.

Kommen also Dinge wie Google Gemini oder die Apple Intelligence, dann reicht ein Software-Update auf dem Smartphone und schon kann man es im Auto nutzen.

