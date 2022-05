Android Auto mit Update: Google kündigt neues Design an

Es hat sich bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Android Auto bekommt ein neues Design. Mich wundert eigentlich nur, dass Google das noch nicht gestern auf der I/O gezeigt hat. Stattdessen gibt es heute eine eigene Meldung für das Update.

Der Fokus liegt in diesem Fall nicht nur auf einer neuen Optik für Android Auto, bei Google hatte man auch eine Motivation. Displays in Autos haben sich in den letzten Jahren stark verändert und es gibt viele Größen – Android Auto passt sich an:

Google hat laut eigenen Angaben eng mit vielen Automobilherstellern gearbeitet, um ein guter Erlebnis mit möglichst vielen Marken zu bieten. Eine gute Idee und ein Wunsch, den ich schon das ein oder andere Mal bei den vielen Testautos hatte.

Manche haben sehr breite Displays, manche nutzen das Hochformat, bei einigen ist die Oberfläche schön angepasst, bei anderen gibt es schwarze Balken. Jetzt hoffe ich nur, dass Apple sich daran ein Beispiel nimmt und CarPlay ebenfalls anpasst.

Video: Das neue Pixel-Ökosystem

