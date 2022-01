Android Automotive bekommt endlich eine YouTube-App

Ich mag Android Automotive, da die Android-Version für Autos viel Potenzial hat. Es hat mich aber immer gewundert, warum da zwar schon zahlreiche Apps im Google Play Store vorhanden sind, eine der wichtigsten jedoch fehlt: YouTube von Google.

YouTube für Android Automotive

Das ändert sich jetzt, denn wie Volvo mitgeteilt hat, kommt die YouTube-App für die beiden Elektroautos der Marke, den XC40 Recharge und C40 Recharge. Polestar hat sich bisher nicht geäußert, da dürfte die App aber sicher auch (noch) kommen.

YouTube funktioniert natürlich nur, wenn das Auto steht und nicht während der Fahrt, damit der Fahrer nicht abgelenkt ist. Die App dient in erster Linie dazu, um etwas Unterhaltung am Schnelllader zu haben, Tesla bietet sie z.B. auch an.

Dieser Schritt war wirklich überfällig, wir haben uns (teste gerade erneut den Polestar 2) mit dem Browser ausgeholfen und da in den letzten Tagen das ein oder andere Video am Schnelllader geschaut. Eine native YouTube-App ist aber besser.

Weitere Android-Apps wie Sygic, Flitsmeister, Chargepoint, Plugshare, SpotHero und ParkWhiz kommen übrigens auch bald und Apps wie Netflix oder Disney+ sind auch nur noch eine Frage der Zeit, so langsam tut sich also etwas bei Android.

