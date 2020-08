Android-Updates: Samsung garantiert 3 Jahre

Samsung hatte für das heutigen Unpacked-Event noch eine Überraschung parat, denn neben den ganzen Neuheiten gab es auch eine Ankündigung bei der Software. Ab sofort garantiert man 3 volle Jahre bei Android-Updates.

Android-Updates: Samsung zieht mit Google gleich

Genau genommen spricht Samsung von drei Generationen, aber eine neue Generation kommt ja in der Regel immer ein Jahr später auf den Markt. Damit zieht Samsung übrigens mit Google und dem Pixel-Lineup gleich.

-->

Die Update-Politik von Samsung hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Das ist natürlich noch kein Apple-Niveau mit bis zu 5 Jahren, aber es scheint so, als ob Google da etwas auf dem Markt bewirkt hat.

Ich bin jetzt gespannt, ob andere Hersteller nachziehen werden und denke da in erster Linie an OnePlus. Sicherheitsupdates bieten einige für drei Jahre an, aber große Updates bisher nur Google und jetzt eben auch Samsung.

PS: In der offiziellen Aussage heißt es genau genommen „bis zu“ und es sollte klar sein, dass sicher nur die Highend-Modelle so gut versorgt werden. Finde ich bei weit über 1000 Euro aber auch ehrlich gesagt langsam ein Muss.

Samsung Galaxy Note 20 (Ultra) ist offiziell Samsung hat heute eine neue Note-Reihe für 2020 vorgestellt und wird wieder zwei Modelle auf den Markt bringen: Das Samsung Galaxy Note 20 und das Galaxy Note 20 Ultra 5G (ich hoffe, dass wir uns 2021 dann endlich vom 5G-Zusatz…5. August 2020 JETZT LESEN →

-->