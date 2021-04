Angebot bei Amazon Prime Video: Viele Filme für je 99 Cent leihen

Bei Amazon Prime Video gibt es mal wieder eine Aktion, bei der ihr zahlreiche Filme (es sind über 150 Filme) für je 99 Cent leihen könnt. Eine Übersicht der Angebote gibt es direkt bei Amazon und ihr benötigt wie immer ein Amazon Prime-Abo dafür.

Ganz aktuelle Blockbuster sind da nicht dabei, aber das liegt mittlerweile wohl auch daran, dass in den letzten Monaten nicht viele Filme ins Kino kamen. Amazon bietet hier eher eine Auswahl an älteren Klassikern wie Matrix, MIB oder Inception an.

Ich finde solche Aktionen aber immer interessant, denn ab und zu entdeckt man dann doch einen Film, der interessant ist und bei 99 Cent denke ich nicht lange darüber nach. Schaut also gerne mal vorbei, vielleicht ist ja etwas für euch dabei.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

