Animal Crossing: New Horizons – Neue Enzyklopädie zum Spiel erscheint im April

Das deutsche Unternehmen Future Press ist auf die Herstellung und den weltweiten Vertrieb von Verlagserzeugnissen im Bereich PC- und Videospielen sowie deren Werbung und Marketing spezialisiert. Diese Bücher sind meist als klassische Lösungsbücher konzipiert, umfassen oft auch unveröffentlichte Illustrationen und liefern weitere Informationen über das jeweilige Werk.

In der Vergangenheit wurden bereits einige sogenannte Nachschlagewerke für Videospiele wie Dark Souls Trilogy, Sekiro: Shadows Die Twice, Control, Age of Empires IV und Elden Ring veröffentlicht.

Das neueste Werk aus dem Hause Future Press wird im April 2023 im Handel erscheinen und nimmt sich erneut als Projekt das exklusive Nintendo Switch-Spiel Animal Crossing: New Horizons vor. Gegenüber der ersten Ausgabe verspricht man Spielern und Fans einen aktualisierten Ratgeber.

Alle Inhalte und Informationen wurden auf Basis der letzten großen Software-Aktualisierung erarbeitet, die das Spiel Anfang November 2021 erhalten hatte. Darüber hinaus wurden auch Inhalte aus dem „Happy Home Paradise“-Erweiterungspaket und sämtliche Jahreszeiten-Events in die neue Enzyklopädie aufgenommen.

Das Werk umfasst insgesamt 668 Seiten und wird als Hardcover-Edition im Handel erscheinen. Die deutsche Ausgabe ist unter der internationalen Standardbuchnummer (ISBN) 978-3-86-993125-8 zu finden. Als Preis werden 49,99 Euro angegeben.

