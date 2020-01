Anker: Eufy HomeVac H11 vorgestellt

Anker hat heute im Rahmen der CES 2020 einen neuen Handsauger mit Akku vorgestellt, den HomeVac H11. Er besitzt eine maximale Saugleistung von 5500 Pa. eine Laufzeit von bis zu 13 Minuten, hat einen HEPA-Filter (waschbar) und als Zubehör gibt es eine 2-in-1 Fugenbürste mit im Lieferumfang.

Was Anker hier als „praktisches USB-Laden“ bezeichnet, ist im Jahr 2020 aber fast schon ein bisschen frech, denn man setzt weiterhin auf microUSB. Sowas will ich in diesem Jahr eigentlich nicht mehr sehen, zumindest nicht bei ganz neuen Produkten, die von Grund auf neu entwickelt wurden.

Der Staubsammelbehälter besitzt eine Kapazität von 90 ml, das Geräuschlevel liegt bei ~71 dB und wir sprechen über eine UVP von 59,99 Euro, Marktstart ist heute. Laut Anker gibt es aber zum Start einen Aktionspreis von 45,99 Euro und die entsprechende Produktseite bei Amazon ist bereits online.

Um den Aktionspreis zu bekommen, müsst ihr „AKCESNEW23“ als Code (ohne Anführungszeichen) bei Amazon eingeben. Die Aktion läuft bis zum 12. Januar.

Anker Eufy HomeVac H11 ausprobiert

Kurz vor dem Wochenende hat mich der HomeVac H11 bereits erreicht und ich habe ihn ein paar Tage für ein paar kleinere Saugvorgänge getestet. Kann sich sehen lassen, vor allem beim Aktionspreis kann man über den Kauf nachdenken.

Die Saugleistung ist in Ordnung, wobei ich für größere Reinigungen dann doch den deutlich stärkeren Dyson V11 nutzen würde, der einen größeren Behälter hat. Für ein paar Krümel in der Küche oder zum Saugen einer Schublade reicht der HomeVac H11 aber aus, für mehr ist der Saugbehälter sowieso zu klein.

Grundsätzlich würde ich sagen, dass Anker hier einen soliden und preiswerten Akku-Handstaubsauger auf den Markt gebracht hat, allerdings können Dyson und Co. mit dem richtigen Aufsatz auch als Handstaubsauger genutzt werden.

Der H11 ist also eher für Menschen, die noch keinen Sauger dieser Art haben.

Nur schade, dass man im Jahr 2020 weiterhin auf microUSB setzt und was ich mir bei etwas mehr als 10 Minuten Akkulaufzeit noch gewünscht hätte, wäre eine Wandhalterung, damit der kleine Sauger rund um die Uhr aufgeladen ist.

