Anker: Eufy HomeVac S11 vorgestellt

Anker hat heute im Rahmen des CES 2020 den Eufy HomeVac S11 vorgestellt, den es in zwei Versionen geben wird: Go und Infinity. Marktstart soll bei beiden im März 2020 sein, der Eufy HomeVac S11 Go kostet 239,99 Euro und der Eufy HomeVac S11 Infinity wird eine UVP von 299,99 Euro besitzen.

Es gibt eine Saugleistung von 120AW / 20.000 Pa mit bürstenlosem DC-Motor, ein Dual-Vortex-Zyklonsystem und einen Hochleistungsfilter. Die Modelle gibt es in drei Farben, es gibt LED Headlights und einen 180° drehbaren Bürstenkopf.

Anker plant „eine große Auswahl an Zubehör“ und die kleine Version kommt auf eine Laufzeit von 40 Minuten, die größere Version auf 80 Minuten. Der Akku lässt sich abnehmen, vermutlich wird man ihn also auch einzeln kaufen können.

