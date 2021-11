Anschließen und laden: EnBW startet AutoCharge an eigenen Schnellladepunkten

Die EnBW hat aktuell die Funktion AutoCharge eingeführt. Anders als beim klassischen Ladevorgang entfällt dabei das Starten über App oder Ladekarte.

Das Fahrzeug wird mit AutoCharge einfach an die Ladesäule angeschlossen und das Laden startet automatisch, im gewählten EnBW-Ladetarif und ohne Zusatzkosten. Möglich ist das seit November 2021 an bundesweit über 1.400 EnBW Schnellladepunkten im EnBW „HyperNetz“. Wichtig: Um AutoCharge zu nutzen, müssen User die Funktion einmalig in der EnBW mobility+ App aktivieren.

AutoCharge ist für alle E-Autos verfügbar, mit Ausnahme von Fahrzeugen der Marken Volkswagen, Skoda und Seat, bei denen die Funktion aktuell herstellerseitig nicht freigeschaltet ist. In Einzelfällen können auch andere Fahrzeuge betroffen sein. Der Peugeot e-208 oder Opel Corsa-e zum Beispiel. Hier kann es aber vor allem daran liegen, dass bei den Fahrzeugen noch eine veraltete Software an Bord ist.

Standortsuche zeigt AutoCharge-Funktion

Die EnBW mobility+ App zeigt bei der Standortsuche direkt an, ob ein Ladepunkt mit AutoCharge kompatibel ist. Für den Überblick, welche Standorte die Funktion anbieten, gibt es in der App zudem einen Filter.

Beendet werden AutoCharge-Ladevorgänge wie bisher auch via App, Ladekarte oder im Fahrzeug. Die Ladevorgänge werden dabei wie gewohnt live in der EnBW mobility+ App angezeigt. Die Abrechnung erhalten Kunden ebenfalls wie gehabt über ihre App.

