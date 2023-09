Apple A17 Pro: Konsolenspiele auf dem neuen iPhone

Der Apple A17 Pro bringt vielleicht nicht den ganz großen Sprung, den einige bei einem 3-nm-Verfahren erwartet haben, vor allem bei der Effizienz, aber Apple hat dennoch einiges optimiert und die Ankündigung von vier Konsolenspielen war eine der größten Überraschungen auf dem Event für mich. Apple wirbt auch damit.

Normale Nutzer werden die Konsolenspiele erst später in diesem Jahr bekommen, aber die Medien, die vorab von Apple ein iPhone 15 Pro erhalten haben, konnten im Alltag bereits Resident Evil Village spielen. Und hier sieht man das in etwa ab der 14. Minute in Aktion. Das Video ist leider nicht Englisch, aber es gibt Untertitel:

Das macht doch einen erstaunlich guten Eindruck, das neue iPhone wird damit zu einer mobilen Konsole. Auf dem iPhone 15 Pro selbst würde ich zwar keines dieser neuen Spiele zocken wollen, dafür ist es nicht geeignet, aber man kann es eben an einen TV anschließen. Oder man nutzt einen (ansteckbaren) Controller dafür.

Ich bleibe dabei, im neuen iPhone reizt mich diese Power eher weniger, aber der Apple A17 Pro ist nur der Anfang. Kommendes Jahr kommt noch der Apple M3 und den finden wir dann auch in den Macs und im iPad Pro. Auf einem iPad Pro mit OLED kann ich mir Resident Evil Village dann ehrlich gesagt sehr gut vorstellen.

