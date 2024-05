Seat spricht über das günstige Elektroauto für die Zukunft

Seat hatte in den letzten Jahren durchaus Probleme und so wanderte der Fokus der VW-Marke voll auf Cupra. Doch mittlerweile läuft es wieder besser und so spricht man jetzt doch über eine große Zukunft für die Marke.

Im Gespräch mit Autocar hat der Chef von Seat außerdem verlauten lassen, dass es langfristig auch Elektroautos von Seat geben wird. Die Marke peilt hier aber eher günstige Modelle für unter 20.000 Euro ein.

Dafür sei jetzt noch nicht der Zeitpunkt, daher ist Cupra kurzfrisitig die Marke für Elektroautos, aber Seat hat eine elektrische Zukunft. Es steht derzeit im Raum, dass ein Pendant zum VW ID.1 in Entwicklung ist.

