Apple AirPods Pro 2 sollen für Q3 2022 geplant sein

Die dritte Generation der AirPods ist da, nun stellt sich die Frage, wann Apple das Pro-Modell aktualisiert und diesem eine zweite Generation spendiert. Hier geht eine mittlerweile recht zuverlässige Quelle von Q3 2022 aus (es war mal Q2 geplant).

Das würde bedeuten, dass wir in spätestens einem Jahr neue AirPods Pro sehen werden, aber noch nicht vor dem Sommer. Eine neue Pro-Generation hat sich schon häufiger für 2022 angedeutet und scheint irgendwie auch logisch zu sein.

Die spannende Frage lautet nur: Was hat Apple geplant? Angeblich soll es in eine andere Richtung gehen, dieses Mal komplett In-Ear und ohne den Stängel, der die AirPods so bekannt gemacht hat. Das würde ich beim Pro-Modell sehr begrüßen

Release dates 💯 AirPods 3:

– 2021 Q3 ✅ AirPods Pro 2:

– At least 2022 Q2 ❎

➡️ Changed to 2022 Q3 https://t.co/YaP39JoC0t — Tron ❂ (@FrontTron) November 12, 2021

