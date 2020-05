Apple AirPods Pro: Firmware-Update wird verteilt

Apple verteilt aktuell eine neue Firmware für die AirPods Pro. Es ist aber nicht klar, was das Update mitbringt und optimiert. Es gab Berichte über Probleme mit ANC, das könnte also ein Grund für ein Update der Apple AirPods Pro sein.

AirPods Pro: Update kommt automatisch

Die Sache ist aber nicht so leicht bei den AirPods, denn man kann ein Update nicht einfach so starten. Es wird irgendwann einfach installiert. Was ihr aber machen könnt, ist eure Version zu überprüfen. Verbindet die AirPods Pro mit eurem iPhone, geht auf die Einstellungen, dort auf Allgemein und dann seht ihr sie.

Der Menüpunkt zeigt euch einige Details an, unter anderem auch die Firmware der AirPods Pro. Neu ist Version 2D15 und einige von euch werden noch Version 2C54 oder 2B588 sehen. Das Update kann nicht manuell angestoßen werden.

Es gibt Gerüchte, dass es hilft, wenn man die AirPods Pro mit Case an den Strom packt und einmal komplett auflädt. Das kann ich so nicht bestätigen, aber wer ungeduldig ist, der kann es ausprobieren. Es ist einfach etwas Geduld gefragt, die neue Version wird früher oder später bei allen verfügbar sein.

