Apple AirTags im Flugzeug: Luftfahrtbundesamt äußert sich zur Lage

Neuer Apple TV steht an: Das sind vier neue Features

Ein neuer Apple TV könnte in diesem Jahr kommen, so ein Produkt wird gerne mal nebenbei via Pressemitteilung angekündigt. Bei MacRumors hat man vier Features zusammengefasst, die für diese neue Version des Apple TVs im Raum stehen: Neuer Chip: Es…11. Oktober 2022 JETZT LESEN →