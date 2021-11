AirPods 3, iPhone 12 und mehr: Apple plant Angebote für Black Friday

Der Black Friday steht an und auch Apple ist in diesem Jahr wieder mit dabei. Ab Freitag gibt es auch im offiziellen Apple Online Store eine Aktion mit Angeboten, die dann das ganze Wochenende andauert und am Montag (Cyber Monday) endet.

Apple-Aktion eher für alte Hardware

Mit dabei sind aber meistens nur alte Produkte, wie ein iPhone 12 oder iPhone 12 mini. Das alte MacBook Pro mit M1-Chip ist ebenfalls dabei, das neue mit M1 Pro und Max aber nicht. Und bei der Apple Watch gibt es nur die Series 3 und SE.

Die AirPods 3 sind das einzige komplett neue Produkt, wenn ich das richtig sehe. Und da sie seit Marktstart sofort lieferbar sind, vermute ich fast, dass der Hype rund um die Kopfhörer etwas nachgelassen hat und man daher eine Aktion startet.

Apple spendiert nur Gutscheine

Bei Apple ist das mit den Angeboten aber wie immer etwas mau, denn ihr spart kein Geld, sondern es gibt Gutscheine für den App Store dazu. Die Höhe hängt dann vom jeweiligen Produkt ab, ich habe euch das mal in einer Liste zusammengefasst.

Da einige Produkte von Apple sehr preisstabil sind, kann sich das dennoch lohnen, da man immer bedenken sollte, dass man hier die UVP zahlt. Vor allem bei dieser Aktion würde ich euch also dringend empfehlen einen Preisvergleich zu machen.

Angebote im Apple Online Store

MacBook Air, 13″ MacBook Pro mit M1, Mac mini

100 € Geschenkkarte

100 € Geschenkkarte 27″ iMac

200 € Geschenkkarte

200 € Geschenkkarte 11″ iPad Pro, 12,9″ iPad Pro

100 € Geschenkkarte

100 € Geschenkkarte iPhone SE, iPhone 12, iPhone 12 mini

50 € Geschenkkarte

50 € Geschenkkarte Apple Watch Series 3, Apple Watch SE

50 € Geschenkkarte

50 € Geschenkkarte AirPods (2. Generation), AirPods (3. Generation)

25 € Geschenkkarte

25 € Geschenkkarte AirPods Pro

50 € Geschenkkarte

50 € Geschenkkarte AirPods Max

75 € Geschenkkarte

75 € Geschenkkarte Apple TV HD, Apple TV 4K

50 € Geschenkkarte

50 € Geschenkkarte Studio3 Wireless, Solo3 Wireless, Powerbeats Pro

50 € Geschenkkarte

50 € Geschenkkarte Beats Flex, Studio Buds

25 € Geschenkkarte

25 € Geschenkkarte MagSafe Duo Ladegerät, Smart Folio Keyboard, AirTag 4er-Pack, Apple Pencil (2. Generation)

25 € Geschenkkarte

25 € Geschenkkarte Magic Keyboard für iPad Pro und iPad Air

50 € Geschenkkarte

