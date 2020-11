Augmented Reality: Apple wirbt für Potenzial

Apple ist eines der Unternehmen, die Augmented Reality vorantreiben wollen. Man stellt sich schon seit Jahren auf die Bühne und zeigt immer wieder Beispiele, was man mit der „erweiterten Realität“ so alles machen kann. Außerdem optimiert man auch die Hardware der eigenen Geräte, der Lidar-Sensor ist so ein Beispiel.

Bereits 2017 hat Tim Cook betont, dass Augmented Reality (AR) das nächste große Ding wird. Bis heute ist das aber nicht wirklich eingetroffen. Wir haben ein paar Hypes wie Pokémon Go erlebt und ein paar Apps gesehen (IKEA-App), die das ganz praktisch implementiert haben, ein Durchbruch ist das aber noch nicht.

Im Gespräch mit Cnet betonten Mike Rockwell und Allessandra McGinnis (beide im AR-Team von Apple) nun erneut, dass AR unglaublich viel Potenzial habe. Eine Zeile macht derzeit die Runde, denn man spricht auch über Geräte, die vielleicht in ein paar Monaten existieren werden (Apple soll eine AR-Brille geplant haben).

AR has enormous potential to be helpful to folks in their lives across devices that exist today, and devices that may exist tomorrow, but we’ve got to make sure that it is successful. For us, the best way to do that is to enable our device ecosystem, so that it is a healthy and profitable place for people to invest their time and effort.