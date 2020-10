Google Daydream: Mit Android 11 ist Schluss

Google hat sich schon 2019 von seiner VR-Plattform „Daydream“ distanziert und dem Pixel 4 keine VR-Funktion spendiert. Nun hat man das Aus der Plattform von offizieller Seite bestätigt. Mit Android 11 ist jetzt endgültig Schluss mit VR.

Daydream VR wird jetzt offiziell nicht mehr unterstützt und es wird keine Updates und keinen Support mehr von Google geben. Es ist möglich, dass die App und das Headset noch mit Android 11 funktionieren, aber es kann auch zu Fehlern kommen und in diesem Fall hat man Pech, denn Google hat das Thema abgehakt.

Google hat letztes Jahr betont, dass man in die Richtung von Apple geht und im mobilen Bereich eher auf AR (erweiterte Realität) statt VR (virtuelle Realität) setzt. Und Google ist damit nicht alleine, auch Hersteller wie Samsung, die sehr aktiv bei mobilen VR-Brillen waren, haben dieses Thema bereits offiziell abgehakt.

Thank you for using Daydream View. The Daydream VR app is no longer supported by Google and may not work properly on some devices running Android 11 or later. Many of the third-party apps and experiences within Daydream may still be available as standalone apps in the Google Play store. We don’t expect users to lose account information or functionality for third-party apps as a result of Daydream no longer being supported by Google.