Apple bestellt Serie von Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. ist mittlerweile nicht nur ein bekannter Schauspieler, mit seinem Team produziert er auch fleißig Serien. Es gibt zum Beispiel schon „Perry Mason“ bei HBO und für Netflix wird gerade „Sweet Tooth“ produziert. Nun hat auch Apple laut Variety eine Drama-Serie beim „Team Downey“ bestellt.

Der Schauspieler wird keine Hauptrolle in der Serie übernehmen, könnte aber eine „unterstützende Rolle“ mit Gastauftritten haben. Die Drama-Serie soll von einem Detektiv aus Kanada handeln, der frustriert ist und einen uralten Fall aufnimmt, um als Held gefeiert zu werden. Doch dann gerät das alles außer Kontrolle.

The case quickly spirals out of control when the undercover cop attempts an elaborate sting, adding playacting cops, taxpayer resources, and an unexpected friendship with the peculiar target.