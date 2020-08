Mulan: Erster Kinofilm startet bei Disney+

Mulan ist einer der Kinofilme, die immer wieder verschoben wurden und nun ist klar, dass Disney diesen nicht mehr im Kino zeigen wird. Stattdessen nutzt man den eigenen Streamingdienst „Disney+“ für die Filmpremiere von Mulan.

In Märkten, in denen es kein Disney+ gibt, strebt das Unternehmen einen Release im Kino an. Da in Deutschland aber Disney+ verfügbar ist, werden wir Mulan wohl nur dort sehen können. Der Film wird allerdings nicht kostenlos sein.

Mulan: 30 Dollar bei Disney+

Disney peilt einen Preis von 30 Dollar für Mulan an, bei uns rechne ich dann mit 30 Euro. Mulan wird am 4. September bei Disney+ verfügbar sein. Was noch nicht ganz klar ist: Wird man den Film auch dann sehen können, wenn man kein Abo bei Disney+ hat? Immerhin hat man die kostenlose Probephase gestrichen.

Disney wollte außerdem noch nicht mitteilen, ab wann Mulan dann kostenlos für Nutzer von Disney+ verfügbar sein wird. Und es ist unklar, ob es den Film vor dem kostenlosen Start noch bei iTunes, Amazon und Co. zum Kauf geben wird.

Das Unternehmen wagt mit Mulan aber immerhin ein Experiment, wobei ich ganz ehrlich bin: Mulan ist kein Mega-Blockbuster. Und viele schauen den Film maximal in einem Haushalt mit 2 Personen. Da sind 30 Euro zu viel. Aber warten wir mal ab, wie die Nutzer das aufnehmen, ich rechne hier eher mit einem Flop.

