Plant Apple einen eigenen Controller?

Aktuell macht dank Patently Apple ein Patent von Apple die Runde, welches einen Controller beschreibt. Vor ein paar Tagen wurde ein Patent in den USA entdeckt und jetzt auch in Europa, wobei sich die zwei Patentanträge doch unterscheiden.

Das aktuelle Patent aus Europa zeigt verschiedene Versionen von einem normalen Controller, wie wir ihn von der Xbox, PlayStation oder Switch kennen. Und ja, da ist auch noch die Idee einer Switch-Lösung mit zwei Controller-Bauteilen vorhanden.

-->

Apple nutzt Gaming-Potenzial nicht aus

Patente bedeuten nicht, dass so ein Produkt kommt. Und vor allem bei Apple wäre ich doch sehr skeptisch. Theoretisch hätte man mit dem Apple TV das Potenzial für eine sehr gute Konsole, aber Apple nutzt dieses Potenzial seit Jahren nicht aus.

Klar, es gibt Apple Arcade, aber das bekam seit dem Start kaum Blockbuster. Und der Apple TV unterstützt auch andere Controller, man kann selbst einen PS5- oder Xbox-Controller anschließen. Ein eigener Controller wäre also eher überflüssig.

Gut, das muss bei Apple nichts bedeuten, man verfolgt ja gerne mal einen eigenen Ansatz. Aber wie gesagt, nach dem Start von Apple Arcade hätte ich mit deutlich mehr gerechnet, was nie kam. Der Dienst und allgemein Gaming sind wichtig für Apple, aber nicht so wichtig, um in den Markt für Konsolengaming einzusteigen.

Vermutlich war zu einem gewissen Zeitpunkt mal die Überlegung da, ob man mehr aus einem Apple TV und Apple Arcade herausholt. Und diese Patente sind jetzt das Überbleibsel. Ich würde da aber derzeit keine großen Pläne hineininterpretieren.

Warum die aktuelle Xbox oft „besser“ als die PlayStation 5 ankommt Die „Next-Gen-Konsolen“ sind jetzt seit über einem Jahr erhältlich, aber bisher kaum verfügbar. Man muss Glück haben, wenn man ein Exemplar möchte. Wobei das bei der Xbox Series X seit Ende 2021 doch ein bisschen entspannter ist. Es gab sogar…7. April 2022 JETZT LESEN →

-->