Warum die aktuelle Xbox oft „besser“ als die PlayStation 5 ankommt

Die „Next-Gen-Konsolen“ sind jetzt seit über einem Jahr erhältlich, aber bisher kaum verfügbar. Man muss Glück haben, wenn man ein Exemplar möchte. Wobei das bei der Xbox Series X seit Ende 2021 doch ein bisschen entspannter ist.

Es gab sogar einige Meldungen, in denen sie in diversen Ländern in den letzten Monaten vor der PlayStation 5 lag. Die Nachfrage nach der PlayStation ist aber grundsätzlich höher, wieso ist die Xbox dann vorne und besser verfügbar?

-->

Microsoft zahlte wohl für Chip-Priorität

Nun, aktuell entscheidet nicht die Nachfrage, welche Konsole am beliebtesten ist, sondern die Produktion. Und da behauptet eine bekannte Quelle, dass Microsoft für diese Strategie gezahlt hat. Es gab eine Sonderbehandlung für die Produktion.

Angeblich hat Microsoft für eine „Chip-Priorität“ bezahlt, damit man pünktlich zum Launch von Forza Horizon 5 und Halo Infinite mehr Einheiten bekommt. Und daher ist die Xbox Series X zum Beispiel in Großbritannien immer wieder vor der PS5.

Langfristig ist sowas natürlich keine gute Strategie, denn die Gewinnmarge der Hardware ist bei Konsolen gering. In der Anfangszeit zahlt man sogar gerne ein paar Dollar mehr. Microsoft meint es mit dieser Xbox-Generation aber sehr ernst.

Was für ein heftiges Quartal! Meine Top 3-Spiele in Q1 2022 Ich möchte 2022 mit einer Reihe weitermachen, die ich 2021 angefangen habe und die einigen geholfen und mir Spaß gemacht hat. Viele Spiele bekommen hier eigene Reviews und Beiträge, manchmal geht aber auch ein gutes Spiel bei uns unter. Manchmal…2. April 2022 JETZT LESEN →

-->