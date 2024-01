Das Elektroauto von Apple soll 2028 kommen

Ach ja, das Elektroauto von Apple, ein Gerücht, welches uns jetzt schon seit vielen Jahren hier begleitet. Was aber nicht daran liegt, dass es eine Falschmeldung ist, es gab dafür viel zu viele Beweise bei Personalien von Apple, das Projekt änderte sich nur immer wieder. Laut Mark Gurman von Bloomberg gibt es jetzt ein neues Ziel.

Apple hat den Plan für ein komplett autonomes Auto gestrichen und verfolgt jetzt ein wesentlich simpleres Projekt. Statt Level 4 gibt es Level 2+ beim autonomen Fahren und man plant ein eher gewöhnliches Elektroauto, welches 2028 kommt.

So ist jedenfalls der Plan, der sich aber immer wieder verschieben kann. Immerhin war der letzte Stand 2026 und eigentlich sollte das Elektroauto schon viel früher kommen. Das erste Elektroauto von Apple ist laut Quelle das bisher „ehrgeizigste“, aber angeblich auch „turbulenteste“ Projekt in der Geschichte des Unternehmens.

Elektroauto von Apple: Jetzt zählt es!

Intern hört man wohl, dass es jetzt zählt. Entweder dieser neue Ansatz klappt oder das war es und Apple wird das Thema „Auto“ komplett abhaken. Der Plan ist zwar weiterhin flexibel, aber so langsam wird hier auch ein finales Produkt erwartet.

Apple soll sich bereits mit neuen Partnern in Europa getroffen und eine mögliche Produktion besprochen haben, die Partner werden aber nicht genannt. Es stand mal Magna als Produzent im Raum, aber das ist ein großes Unternehmen aus Kanada.

Diverse „Key-Komponenten“ sind bereits entwickelt, darunter Elektromotoren, die Software, das Interieur und auch viele Designelemente. Den Prototyp-Status hat man aber nie erreicht und genau dieses Ziel verfolgt man jetzt wohl bei Apple.

Kritische Stimmen im Unternehmen geben an, dass so ein Auto komplex ist und nie die Gewinnmargen eines iPhones erreichen kann. Eine Preisspanne ist bisher aber noch nicht bekannt, die Quelle spricht nur einmal von 100.000 Dollar, kennt den Preis aber auch nicht. Es ist aber Apple, das dürfte ein Premiummodell werden.

Die Frage ist nur, ob man sich in der Klasse von Mercedes, BMW und Audi sieht oder ob Apple der Meinung ist, dass man hier vielleicht mit Porsche mithalten kann.

Elektroauto von Apple: Tesla als Vorbild

Tesla war wohl immer das große Vorbild von Apple, man hat gesehen, wie lukrativ der Markt ist, der sich in einer Transformation befindet und wollte mit dabei sein. Am Anfang wollte man eine Schippe draufsetzen, jetzt will man nur noch mitspielen.

Apple möchte das Management und Team rund um das Projekt vermutlich ganz neu aufstellen, wir könnten in diesem Jahr also auch die ein oder andere Person sehen, die zu Apple wechselt und diese Kursänderung bestätigt. Ich bin da genauso kritisch wie ihr, aber Xiaomi hat gerade gezeigt, dass sowas durchaus möglich ist.

Sollte Apple in den Markt für Elektroautos einsteigen, dann wäre ihnen eine Sache jedenfalls sicher: Aufmerksamkeit. Und wenn man ein passables Produkt auf die Beine stellt, und das traue ich Apple bei allen Punkten am meisten zu, könnte das gelingen. Wichtig ist nur, dass man die Ambitionen für dieses Projekt etwas senkt.

Porsche kündigt „deutlich verbesserten“ Taycan an Es wird ein spannendes Jahr für Porsche, denn nicht nur der Bestseller wird bald elektrisch, auch das erste Elektroauto bekommt endlich ein großes Upgrade. Es wird ein „deutlich verbesserter Taycan“ […]23. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->