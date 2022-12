Das Elektroauto von Apple soll 2026 kommen

Apple und das Elektroauto, ein Thema, was uns hier seit Jahren begleitet. Bisher allerdings immer nur in Form von Gerüchten und hin und wieder Hinweisen von Apple, wenn man entsprechende Mitarbeiter aus der Autobranche eingestellt hat.

Es ist klar, dass Apple ein Team hat, welches sich mit Autos beschäftigt, aber das Ziel war bisher immer unklar. Was wohl auch daran lag, dass Apple die Richtung immer wieder änderte und es hin und wieder zu Massenentlassungen im Team kam.

Apple plant ein Elektroauto für 2026

Der letzte Stand war, dass Apple ein autonom fahrendes Auto entwickeln will. Das hat man jetzt laut Mark Gurman von Bloomberg gekippt. Apple will zwar ebenfalls die aktuellen Standards bieten, aber es muss kein Level 5 (komplett autonom) sein.

Es gab sogar Konzepte für ein Fahrzeug ohne Lenkrad, aber auch das wurde von Apple gestrichen. Stattdessen soll es ein „normales“ Elektroauto geben, da Apple angeblich 2026 als Marktstart anpeilt. Und wir haben auch einen ersten Preis.

Elektroauto für unter 100.000 Dollar

Das letzte Projekt sollte ein Luxus-Auto für 120.000 Dollar werden. Viel günstiger wird es nicht, aber Apple peilt jetzt unter 100.000 Dollar an. 2023 soll das finale Konzept entstehen, 2024 steht die erste Serienversion an, 2025 kommen die Tests und 2026 peilt man bei Apple die Produktion an. Wo? Das ist weiterhin unklar.

Apple war in den letzten Jahren mit Unternehmen wie Hyundai oder Magna im Gespräch, aber laut Quelle sucht man weiterhin einen Partner. Den muss Apple aber kommendes Jahr langsam finden, damit man schauen kann, ob das klappt.

Bei Apple hat man sich im Sommer einen Manager von Lamborghini geschnappt, der das Projekt überarbeiten sollte. Im Herbst wurde das Team dann komplett neu aufgestellt und das ist jetzt der neue Plan, den Apple bis 2026 umsetzen möchte.

Das heißt nicht, dass es so kommt, denn Apple hat schon mehrere Projekte dieser Art eingestellt. Doch es klingt für mich erstmals nach einem vernünftigen Plan. Es könnte also sowas wie ein Tesla Model S, Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQS und Co. von Apple kommen. Es ist aber unklar, was für eine Art von Auto es wird.

Angriff auf den VW ID.3: Fisker Pear zeigt sich als Erlkönig Volkswagen wird 2023 beim VW ID.3 nachbessern, das muss man aber auch, denn die kompakte Elektro-Konkurrenz kommt. Ein Modell nennt sich Fisker Pear und soll 2024 in die Produktion gehen. Man kann sich bei VW also noch etwas entspannen. Fisker…6. Dezember 2022 JETZT LESEN →

-->