Apple Event 2023 ist offiziell: Datum für iPhone 15 Pro und mehr

Apple hat diese Woche wie erwartet zum Apple Event für September eingeladen und die Gerüchteküche hat es bereits prognostiziert und so ist es auch, man wird das diesjährige Event am 12. September abhalten. Man darf hier wieder von einem Hybrid-Event ausgehen, Medien sind also vor Ort, aber es ist vorher aufgezeichnet.

Um 19 Uhr deutscher Zeit geht es also los und ich könnte mir gut vorstellen, dass es in diesem Jahr eine Stunde geht, denn wir rechnen nur mit der iPhone 15 (Pro)-Reihe, der Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2. AirPods, HomePods und Co. sind wohl nicht mit von der Partie, im Oktober gibt es wohl weitere Produkte.

PS: Das Motto lautet übrigens „Wonderlust.“ und bei uns „Vorfreu dich“. Man kann ja immer viel so eine Ankündigung interpretieren, ich tippe auf die Titan-Farben im Logo.

Im Fokus steht in diesem Jahr sicher das sehr große Upgrade für das Apple iPhone 15 Pro, aber auch die Apple Watch Ultra 2 (Series 2?) wird vermutlich wichtig sein. Die Apple Watch Series 9 eher nicht und das Apple iPhone 15 wird zwar ein etwas größerer Schritt, aber ich glaube, dass die Pro-Modelle klar dominieren werden.

Wer eine kleine Preview möchte, der lehnt sich entspannt zurück und schaut sich unsere Videos zu den Neuheiten vorab an. Mit einem „One more thing“ rechne ich eigentlich nicht, das gab es mit Apple Vision Pro bereits. Vielleicht nennt Apple das iPhone 15 Pro Max auch iPhone 15 Ultra, aber da bin ich auch noch eher skeptisch.

Video: Das ist das Apple iPhone 15 Pro

Video: Das ist das Apple iPhone 15

Video: Das ist die neue Apple Watch

