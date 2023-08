Apple iPhone 15: Das erwartet uns im September

Moment, diese Überschrift kommt euch bekannt vor? Ja, wir haben hier nämlich schon das Apple iPhone 15 Pro ausführlich abgehandelt. Das „normale“ iPhone geht gerne mal etwas unter, dabei steht da in diesem Jahr doch auch einiges an.

Und weil nicht jeder über 1.300 Euro für ein iPhone ausgeben möchte und vielen die Basis vollkommen ausreicht, habe ich mir mal angeschaut, was beim Apple iPhone 15 voraussichtlich im September ansteht. Es sind natürlich alles noch Gerüchte.

Video: Das ist das Apple iPhone 15

Apple iPhone 15: Die Neuerungen

Das Apple iPhone 15 wird wohl etwas „weicher“ bei den Übergängen zwischen Glas und Rahmen, dieser bekommt aber kein Upgrade und es bleibt wohl bei Aluminium. Das Pro wechselt von Edelstahl zu Titan, doch das „bessere“ Material wird wohl immer exklusiv für die Pro-Modelle sein. Und es sieht so aus, als ob der neue „Action Button“ exklusiv für das iPhone 15 Pro ist, hier gibt es also noch den Mute-Switch. Außerdem bekommen wir wieder zwei Größen, einmal 6,1 Zoll (iPhone 15) und dann noch 6,7 Zoll (iPhone 15 Plus).

Die Notch verschwindet in diesem Jahr auch beim normalen iPhone und die Dynamic Island zieht ein. Sie bleibt wohl die kommenden vier Jahre, aber für 2025 steht ein LTPO-Panel an. Das bedeutet, dass wir beim iPhone 15 (und iPhone 16) noch keine 120 Hz und kein Always-On-Display sehen.

Apple muss sich von Lightning trennen und wechselt daher in diesem Jahr erstmals zu USB C beim iPhone. Die Pro-Modelle bekommen wohl Thunderbolt, beim iPhone 15 steht derzeit aber USB 2.0 im Raum. Bin ich mir noch nicht so sicher und hoffe, dass es wenigstens USB 3.0 gibt.

Wir bekommen eine neue Hauptkamera mit 48 Megapixel, die wir vom aktuellen Pro kennen (unklar, ob exakt der gleiche Sensor), dazu gibt es 12 Megapixel für Ultraweitwinkel-Fotos. Hier tut sich vermutlich nichts (oder nicht viel) und eine Zoom-Kamera fehlt weiterhin. Gut möglich, dass aber der (in meinen Augen durchaus gute) 2-fach-Zoom (digital) mit der Hauptkamera möglich sein wird, den wir von den aktuellen Pro-Modellen kennen.

Und das letzte „Highlight“ wird ein neuer Chip, aber nicht der Apple A17, sondern der Apple A16. Das normale iPhone wird ab sofort immer eine Chip-Generation hinter den Pro-Modellen sein, letztes Jahr ging es damit los. Wir sehen hier also noch kein 3-nm-Verfahren.

Apple iPhone 15: Mein Fazit

Die Ankündigung findet wohl am 12. September (oder 13. September) statt und die Vorbestellungen starten am 15. September. Marktstart ist dann am 22. September.

Bei den Preisen gehe ich davon aus, dass sie bleiben, also 999 Euro bzw. 1.149 Euro. Das iPhone 14 kam schlechter als erwartet an, vor allem das Plus, da rechne ich eher nicht mit einer Preiserhöhung. Das wäre wirklich äußerst kontraproduktiv.

Und falls Apple den Preis doch anhebt, dann eher symbolisch, denn das iPhone 14 rutschte für ein iPhone erstaunlich schnell ab und liegt mittlerweile bei um die 800 Euro ohne Angebot. Im freien Handel wären 1.000+ Euro also eher unrealistisch.

Grundsätzlich klingt das nach einem gelungenen Upgrade, mein einziger echter Kritikpunkt wäre das Display. Bei 8.00+ Euro sind 120 Hz in der heutigen Zeit ein Standard, in der Android-Welt könnte man sich die 60 Hz nicht mehr erlauben.

Es ist schade, dass Apple das (und das Always-On-Display) aber wohl nur mit LTPO anbietet und dieser Schritt steht eben erst 2025 an, da diese Panels teuer sind.

Ich bin vor allem auf die ersten Prognosen zum Apple iPhone 15 Plus gespannt, da das Apple iPhone 14 Plus so ein bisschen das Sorgenkind war. Das große Pro ist ein Bestseller, diese Taktik scheint aber nicht bei der Basis zu funktionieren. Weder Mini noch Plus konnte bisher das ganz normale Apple iPhone mit 6,1 Zoll überholen.

