Apple iPhone 15 Pro: Das erwartet uns im September

In ziemlich genau einem Monat wird Apple neue iPhones präsentieren und es steht ein größerer Schritt in diesem Jahr an. Man kann darüber streiten, wie groß er sein wird, aber in einigen Bereichen wird es durchaus große Sprünge bei Apple geben.

Wir bekommen in den nächsten Wochen sicher noch viele Details und sehen auch weitere Leaks, aber man kann, sofern man den Gerüchten glaubt, schon jetzt ein sehr gutes Gesamtbild zeichnen. Heute geht es also um das Apple iPhone 15 Pro.

Video: Das ist das Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 15 Pro: Die Neuerungen

Das etwas kantige Design bleibt erhalten, aber es wird wieder etwas weicher. Nicht so rund wie beim iPhone X, aber man wird es spüren. Und das neue Pro-Modell wird wohl leichter, denn der Rahmen ist aus Titan statt Edelstahl.

Bei den Displays (im Pro und Pro Max) wird sich wohl nicht viel tun, der Rand soll aber etwas dünner werden und somit wachsen sie vermutlich ein bisschen. Die Dynamic Island bleibt uns 2023 erhalten.

Der Mute-Switch auf der Seite verschwindet und wird durch einen Knopf ersetzt, den man frei belegen kann. Vermutlich nur mit System-Einstellungen, aber immerhin. Es waren mal „solid state buttons“ im Gespräch, es bleibt aber bei physischen Tasten.

Lightning verschwindet erstmals beim iPhone und Apple führt endlich auch hier USB C als Standard ein. Bisher ist unklar, ob man die neue iPhone-Generation damit schneller laden kann, Apple wird sicher auf USB C Power Delivery setzen. Qi bleibt übrigens erhalten, aber da Ende 2023 bereits Qi2 ansteht, würde ich mit MagSafe 2.0 rechnen.

Apple hat wohl den kompletten Vorrat an 3-Nm-Chips für ein Jahr bei TSMC bestellt, der A17 wird der erste Chip damit sein, bevor später der M3 folgt. Ich gehe davon aus, dass nicht nur die Performance gesteigert wird, sondern vor allem auch die Effizienz.

Passend dazu wurden größere Akkus entdeckt, die Akkulaufzeit könnte also in diesem Jahr, jedenfalls bei den Pro-Modellen, einen großen Sprung machen.

Das Apple iPhone 15 Pro bekommt wohl weiterhin mit 6 GB RAM und es stehen 256 GB Speicher für die Basisversion im Raum – und die beste Version soll bis zu 2 TB erhalten.

Bei der Kamera wird sich auch etwas tun, aber vermutlich nicht so viel, jedenfalls bei der Hauptkamera und Ultraweitwinkel. Den größten Sprung macht vermutlich die Zoom-Kamera im Max-Modell (Ultra?), denn da kommt jetzt die Periskop-Technologie zum Einsatz, die 2024 in das kleine Pro-Modell wandert.

Face ID bleibt, wir bekommen kein Touch ID (unter dem Display) und kein Optic ID (Iris-Scan des Vision Pro). Die IP68-Zertifizierung ist auch wieder dabei und ein neuer UWB-Chip (Ultrabreitband) steht ebenfalls an. Mal schauen, ob sich bei Lidar (mit Blick auf Vision Pro) etwas tut.

Apple plant wohl eine dunkel, eine helle und eine goldene Version, die vierte Farbe, die gerne die Signature-Farbe ist, könnte ein kühles Blau sein. Rot stand auch mal im Raum, ich tippe aber eher auf Blau.

Apple iPhone 15 Pro: Mein Fazit

Die Ankündigung findet wohl am 12. September (oder 13. September) statt und die Vorbestellungen starten am 15. September. Marktstart ist dann am 22. September.

In den USA geht man mittlerweile ziemlich sicher von höheren Preisen aus, da die bei uns aber letztes Jahr stark erhöht wurden, ist das unklar. Da die Nachfrage wohl etwas einbricht, würde ich allerdings auch bei uns in Deutschland damit rechnen.

Zu den Highlights dürften das neue Design mit Titanrahmen und dünnem Rand um das Display, die deutlich bessere Akkulaufzeit, wie immer die Kameras (vor allem der Zoom) und sicher der neue „Action Button“ (nenne ich einfach mal so) gehören.

Große Sprünge stehen beim iPhone mittlerweile alle drei Jahre an und wir befinden uns in einem solchen Jahr. Ja, das sind keine gewaltigen Sprünge mehr, aber das Design, der Chip, der Knopf, USB C, das ist viel mehr als beim Apple iPhone 14 Pro.

Als Titan-Fan freue ich mich auf die neue Generation, auch USB C steht bei mir seit Jahren auf der Liste und als Nerd nehme ich auch gerne den dünnen Rand um das Display mit. Ich würde das Apple iPhone 15 Pro, falls das hier auch alles so stimmt, durchaus als relativ großen Sprung (für ein Smartphone im Jahr 2023) bezeichnen.

Nur schade, dass der neue Periskop-Zoom nicht in das kleine Pro-Modell wandert. Abgesehen davon ist das ein rundes Gesamtpaket in diesem Jahr. Der Sprung ist nicht so groß wie beim Apple iPhone X, aber größer als beim Apple iPhone 12 Pro.

PS: Die Renderbilder stammen von Ian Zelbo und basieren aus diesen Leaks.

