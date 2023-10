Apple Event: Diese Neuheiten sollen nächste Woche gezeigt werden

Apple hat zu einem Event kommende Woche geladen und wird die Investoren kurz vor den Geschäftszahlen noch einmal mit ein paar Neuheiten überzeugen. Es geht um Macs und vermutlich sehen wir bereits das erste Lineup mit dem Apple M3.

Doch welche Neuheiten wird Apple zeigen? Derzeit stehen ein iMac mit 24 Zoll und Apple M3 im Raum und außerdem ein Apple MacBook Pro mit Apple M3 Pro bzw. Apple M3 Max. Ein neues Apple MacBook Air soll es erst 2024 geben und laut Mark Gurman wird auch das Basis-Pro-Modell mit M3-Chip noch nicht aktualisiert.

Bisher stehen also nur drei neue Macs im Raum, was für ein Event gar nicht mal so viel ist. Doch es findet in diesem Jahr auch zu einer ungewöhnlichen Zeit statt und Apple fliegt die Presse dieses Mal nicht um die halbe Welt, denn laut Quelle sind nur sehr wenige und ausgewählte Medien von Apple nach New York eingeladen worden.

Ich bin gespannt, ob Apple noch eine Überraschung parat hat oder wirklich nur die M3-Generation mit zwei neuen Macs zeigt. Apple ist immer für eine Überraschung gut und vielleicht gibt es auch eine ganz neue Magic Maus und Tastatur mit USB C, die eine Besonderheit mitbringt oder ein neues Display mit OLED oder Mini-LEDs.

