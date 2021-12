Apple HomePod mini: Alle Farben für je 84 Euro zu haben

Apple hatte Mitte Oktober den HomePod mini in drei neuen Farben vorgestellt – Gelb, Orange und Blau. Ab heute sind alle Modelle im Rahmen der „Apple Days“ bei Saturn für je 84 Euro zu haben.

Der smarte Lautsprecher Apple HomePod mini sollte bekannt sein. Bei den „neuen“ Modellen hat sich technisch rein gar nichts getan. Es dreht sich also alles nur um die frischen Farben. Der Aktionspreis von 84 Euro inklusive Versandkosten lassen den smarten Lautsprecher nun als Geschenk etwas attraktiver erscheinen.

Mit einer Höhe von 8,4 cm bietet der HomePod mini einen Lautsprecher, Siri und Smart Home-Funktionen. Die nahtlose Integration über alle Produkte und Services von Apple hinweg macht den HomePod mini vermutlich zur ersten Wahl für viele Apple-User.

Der HomePod mini ist in den Farben Rot, Gelb (aktuell wohl ausverkauft), Blau sowie in Weiß und Grau mit farblich abgestimmten Details wie der getönten Touch-Oberfläche, dem Netzgewebe, den Lautstärkesymbolen und dem geflochtenen Stromkabel erhältlich. Und wer zwei oder mehr kaufen möchte, sollte an den 10-Euro-Newslettergustchein denken.

