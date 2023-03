Apple investiert mehr Geld in das deutsche Chip-Zentrum in München

Apple kündigte Anfang 2021 ein neues Zentrum für Chip-Design in Deutschland an und damit ist man so zufrieden, dass der Standort erweitert wird. Der Standort in München wird ausgebaut und es wird eine weitere Milliarde in das Zentrum investiert.

Der Standort in Deutschland hat übrigens schon zur Entwicklung der Chips von Apple beigetragen, so war man an der Entwicklung des M2 Pro und M2 Max im neuen MacBook Pro beteiligt. Man hat dafür gesorgt, dass die Chips effizienter sind.

München hat sich laut Apple als Hauptsitz für das „Europäische Zentrum für Chip-Design etabliert“, was auch am Standort und der Nähe zur TU München liegt.

Neben dem neuen Standort in der Seidlstraße werden die Teams von Apple im Rahmen der Erweiterung des Europäischen Zentrums für Chip-Design mehrere zusätzliche Räumlichkeiten für Forschung und Entwicklung in den beiden anliegenden Straßen Denis- und Marsstraße beziehen. Die drei neuen Standorte befinden sich direkt gegenüber der kürzlich eröffneten Forschungs- und Entwicklungseinrichtung von Apple in der Karlstraße und bilden einen Hub für Innovation im Herzen von München. Zusammen mit den Entwicklungsstandorten in der Arnulfstraße und an der Hackerbrücke bilden die neuen Standorte Apples Europäisches Zentrum für Chip-Design in zentraler Lage in der Münchner Maxvorstadt.

