Das geheime „XDG-Team“ von Apple

Apple soll laut Mark Gurman ein geheimes Team aufgebaut haben, welches wie ein Start-up agiert und sich nicht auf dem Campus befindet. Laut Quelle hat man ein eigenes Gebäude außerhalb des Apple Parks aufgebaut, denn das XDG-Team arbeitet an neuen Funktionen, die auf keinen Fall an die Öffentlichkeit kommen sollen.

Die Apple Exploratory Design Group

Die Sicherheitsstufe bei Apple ist schon so ziemlich hoch, doch die Trennung vom Campus soll zusätzlich dafür sorgen, dass das Team unter sich bleibt. Und auch im Team selbst darf man nicht über die Projekte sprechen, denn nicht jeder arbeitet an den gleichen Dingen. Laut Quelle sind hier „einige hundert Menschen“ beschäftigt.

Doch woran arbeitet die Exploratory Design Group (XDG) genau? Es gibt mehrere Projekte, unter anderem den Blutzucker-Sensor für die Apple Watch. Oder das eigene Display von Apple selbst. Und es gibt auch einige Projekte, die für das erste VR-Headset von Apple entwickelt werden. Doch es gibt noch einen großen Bereich.

Gegründet wurde das Team damals, als Apple einen größeren Fokus auf Akkus und effizientere Technologien gelegt hat. Einige Features, die das XDG-Team entwickelt hat, findet man bereits in einem iPhone. Und das Team arbeitet an der nächsten Generation von effizienten Chips und angeblich an einer neuen Akku-Generation.

Das XDG-Team soll „enorme finanzielle Ressourcen“ haben und wer das Vermögen von Apple kennt, der weiß, dass Geld kein Problem ist. Eine kluge Entscheidung von Apple, denn große und alte Unternehmen haben meist eine Schwäche: Sie sind oft viel zu langsam, wenn es um innovative Produkte und ganz neue Technologien geht.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

