Apple iOS 14.7 kommt nächste Woche

Apple schickte noch vor der Ankündigung von iOS 15 eine neue Beta von iOS 14.7 im Mai ins Rennen und nun steht die finale Version an. Sie wird kommende Woche kommen und muss noch vor dem 22. Juli für die iPhones erscheinen.

Der neue MagSafe-Akku ist nämlich nur mit iOS 14.7 kompatibel und da steht ein Release am 22. Juli an. Gestern gab es den Release Candidate von iOS 14.7 und ich gehe davon aus, dass das Update dann am 20. oder 21. Juli erscheint.

Neben iOS 14.7 werden wird auch iPadOS 14.7 sehen und auch bei watchOS 7.6 und macOS 11.5 gab es gestern den Release Candidate. Apple-Nutzer werden die kommende Woche also mal wieder einen Schwung an Updates sehen.

