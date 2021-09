Apple veröffentlicht iOS 14.8 und mehr

Apple hat einen Tag vor dem Event ein Update veröffentlicht, denn für das iPhone wird ab sofort iOS 14.8 verteilt. Darüber hinaus stehen auch iPadOS 14.8 und noch watchOS 7.6.2 bereit. Was ist neu? Nun, eigentlich nicht viel.

Es handelt sich zwar um ein Punkt-Update, allerdings im Kern um ein größeres Sicherheitsupdate. Rechnet also nicht mit großen Neuerungen, die gibt es dann erst mit iOS 15 und Co. in den nächsten Tagen.

