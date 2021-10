Apple iOS 15 verbreitet sich wohl langsamer als iOS 14

Apple ist eigentlich dafür bekannt, dass viele iOS-Nutzer sehr zügig ein Update machen und in diesem Jahr gibt es iOS 15 für alle Nutzer mit iOS 14. Doch wie man bei 9TO5Mac herausgefunden hat, ist die Verbreitung wohl dennoch langsamer.

Daten von Mixpanel ergeben, dass gerade mal ca. 22 Prozent mit iOS 15 unterwegs sind. Letztes Jahr kam iOS 14 zu diesem Zeitpunkt schon auf über 40 Prozent. Nun muss man aber auch erwähnen, dass das eben noch keine offiziellen Daten sind.

Im Entwicklerbereich von Apple gab es seit Juni kein Update mehr zur Verteilung, wir wissen also nicht, was der reale Stand ist. Apple hat es jedenfalls nicht eilig, die Zahlen zu teilen, was diese Daten stützen könnte – und sicher einen Grund hat.

iOS 15 ohne große Neuerungen

Mit iOS 14 gab es letztes Jahr erstmals Widgets für das iPhone und diese haben für sehr viel Interesse gesorgt. Mit iOS 15 gibt es eigentlich keine großen Neuerungen und sowas kann Nutzer dann von einem iOS-Update abhalten. Oder zumindest kann es auch dafür sorgen, dass die Nutzer gerne mal den Feinschliff abwarten.

Direkt zum Start gab es zum Beispiel die Meldung, dass man mit iOS 15 nicht mehr das iPhone via Apple Watch entsperren kann, wenn man eine Maske trägt. Das hat Apple mit iOS 15.0.1 gefixt, doch das Update kam an einem Freitag. Das bekommt dann nicht mehr jeder Nutzer sofort mit und wartet daher vielleicht immer noch.

