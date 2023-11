Apple iOS 17.2 kommt: Das Update begibt sich auf die Zielgerade

Apple hat diese Woche eine neue Beta von iOS 17.2 veröffentlicht und begibt sich damit so langsam aber sicher auf die Zielgerade für das große Update. Es gibt (wie immer bei Apple) kein Datum, aber es dürfte sich jetzt nur noch um Tage handeln.

Apple iOS 17.2: Was ist alles neu?

Was bringt iOS 17.2 alles mit? Die mit iOS 17 angekündigte Journal-App ist dabei, es gibt kollaborative Playlists in Apple Music (noch nicht ganz sicher, wurde in Beta 4 deaktiviert) und mit einem iPhone 15 Pro kann man Spatial Videos aufnehmen, die man sich dann im Frühjahr auf der Apple Vision Pro (in den USA) anschauen kann.

Mit dem Update kann man eigene Benachrichtigungstöne festlegen, es gibt mehr Möglichkeiten für Reaktionen bei iMessage, der Aktion Button bekommt endlich die Option zum Übersetzen, es gibt neue Wetter-Widgets und vieles mehr. Apple wird mit iOS 17.2 auch iOS allgemein etwas optimieren und diverse Fehler beseitigen.

Apple iOS 17.2: Wann kommt das Update?

Das zweite Punkt-Update ist mittlerweile die halbwegs finale Version von iOS, die Apple im Juni auf der WWDC ankündigt. Seit ein paar Jahren kommen die neuen Funktionen nicht mehr alle zum Release, was aber natürlich auch Marketing ist.

Wann werden wir iOS 17.2 sehen? Letztes Jahr kam iOS 16.2 am 13. Dezember, ich rechne in diesem Jahr also am 12. Dezember damit und vermute, dass wir nächste Woche die fünfte und letzte Beta sehen werden. Später dürfte es nicht kommen, denn Apple benötigt Zeit für mögliche Fehler, bevor die Weihnachtsferien starten.

