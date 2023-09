Apple iOS 17: Neue Akku-Funktion im Code entdeckt

Apple wird am kommenden Montag wie erwartet iOS 17 verteilen, aber es könnte da noch eine Neuerung geben, über die man bisher nicht gesprochen hat. Es geht um den Akku der iPhones und die neue Option, dass man den Ladevorgang bei einer gewissen Prozentangabe stoppen kann. Also zum Beispiel bei 70 oder 80 Prozent.

Aktiviert man „optimiertes Laden der Batterie“ beim iPhone, dann wird es schon jetzt bis ca. 80 Prozent geladen und versucht zu lernen, wann der Nutzer wohl das iPhone vom Kabel nimmt. Erst kurz vorher wird das iPhone dann vollgeladen. So wird der Akku geschont. Doch es geht noch besser, wenn man darauf verzichtet.

Nicht jeder benötigt jeden Tag die 100 Prozent und laut 9TO5Mac gibt es im RC (Release Candidate) von iOS 17 den Hinweis, dass man eine Prozentangabe beim iPhone einstellen kann. Wer also in der Regel nur 80 Prozent im Alltag benötigt, der kann das einstellen und nur auf Wunsch immer mal wieder 100 Prozent wählen.

Diese Option würde den Akku noch mehr schonen und es ist etwas, was ich mir schon länger wünsche. Nicht nur beim Apple iPhone, sondern vor allem bei der Apple Watch Ultra, bei der ich das sogar versuche, in dem ich sie bei 80 Prozent vom Ladepad nehme. Mal schauen, ob Apple das am Montag für alle aktiviert.

