Apple iPad Pro 2024: Kommt noch eine große Überraschung?

Wir haben hier schon häufiger über das Apple iPad Pro 2024 berichtet, welches wohl am 7. Mai auf einem Event von Apple vorgestellt wird. Übrigens mit einem ganz neuen Apple Pencil 3, der laut Mark Gurman haptisches Feedback besitzt.

Das kennen wir so, das hat alles in Gerüchten die Runde gemacht und auch OLED gilt als sicher bei der Displaytechnologie. Beim Chip war bisher aber immer von einem Apple M3 die Rede. Nicht, weil es ein Gerücht gab, sondern logisch klang.

Der Apple M4 kommt bereits im Mai

Doch die Quelle von Bloomberg behauptet, dass es eine „hohe Wahrscheinlichkeit“ gibt, dass mit dem neuen iPad Pro der Apple M4 eingeführt wird. Apple geht diesen Weg, damit man direkt einen passenden Chip für die neuen KI-Funktionen hat.

Klingt, wenn man so darüber nachdenkt, gar nicht so abwegig. Immerhin steht am 10. Juni die WWDC 2024 an und dort soll es mit iOS 18 und iPadOS 18 viele neue KI-Funktionen geben. So hätte Apple direkt noch ein „Vorzeige-iPad“ für das Event.

Nintendo Switch 2 mit neuen Joy Con und Event im Juni Nintendo wollte die neue Konsole wohl schon früher vorstellen und Ende 2024 auf den Markt bringen, mittlerweile steht aber ein Release für Anfang 2025 auf dem Plan. Wie man hört, […]26. April 2024 JETZT LESEN →

-->