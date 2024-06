Apple iOS 18 kommt mit besserer Kommunikation in der Nachrichten-App

Apple veröffentlichte diese Woche die zweite Beta von iOS 18 und während das angekündigte RCS-Feature in der ersten Beta fehlte, so ist es jetzt enthalten. Man darf also davon ausgehen, dass es in der Public Beta im Juli ebenfalls auftaucht.

RCS steht für Rich Communication Services und ermöglicht mehr Optionen für den Austausch bei normalen Nachrichten (wenn iMessage nicht verfügbar ist). Die Idee ist, dass iOS- und Android-Nutzer in Zukunft so besser kommunizieren können.

Apple iOS 18: RCS kann deaktiviert werden

Doch RCS ist freiwillig, man kann den Schalter dafür also direkt in den Einstellungen deaktivieren. Und derzeit wird dieser Schalter laut 9TO5Mac noch nicht allen Beta-Testern angezeigt, denn die Netzbetreiber müssen das ebenfalls erst anpassen.

Bisher sind wohl nur wenige Netzbetreiber bereit, wie AT&T und T-Mobile in den USA, aber man darf davon ausgehen, dass sich das bis zur finalen Version von iOS 18, mit der wie immer im September zu rechnen ist, ändert. RCS-Nachrichten sind übrigens weiterhin Grün und nicht Blau, aber man erkennt diese an einem Hinweis.

