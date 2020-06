Apple plant neues iPad und iPad mini

Apple scheint nach dem iPad Pro auch die anderen iPads zu überarbeiten und hat laut dem sehr zuverlässigen Ming-Chi Kuo zwei neue Modelle für die kommenden Monate geplant. Dazu gehört ein neues iPad mit 10,8 Zoll, welches im zweiten Halbjahr 2020 kommen soll. Ich vermute, dass es schon bald kommt.

Das aktuelle iPad besitzt 10,2 Zoll, demnach würde ich auf einen dünneren Rand beim neuen iPad tippen. Womöglich fällt ja auch hier endlich der Homebutton weg und wir bekommen vielleicht ein neues Design mit dünnen Rändern. Mal schauen, ob man auch das Magic Keyboard und den Apple Pencil 2 unterstützt.

-->

Apple: Neues iPad mini und Air

Kuo behauptet außerdem auch, dass wir ein neues iPad mini mit 8,5 Zoll sehen werden, das kommt aber erst Anfang 2021. Das aktuelle iPad mini wurde Anfang 2019 aktualisiert und besitzt 7,9 Zoll. Es basiert aber weiterhin auf dem alten Design, womöglich bekommen wir hier endlich dünne Displayränder.

Was Kuo dieses Mal nicht erwähnt, was ich aber der Vollständigkeit halber noch anmerken möchte: Es soll 2020 auch ein neues iPad Air geben. Hier könnte Apple die Basis vom iPad Pro 2018 nutzen, nur mit angepasster Hardware. Das hat Apple beim aktuellen iPad Air (basiert auf dem iPad Pro 10.5) schon so gemacht.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von diesen neuen iPads hören, Ming-Chi Kuo wird aber immer konkreter. Das neue iPad mini wird aber wohl noch eine ganze Weile dauern, beim neuen iPad rechne ich mit einer Ankündigung in Q3 2020.

Video: Das Apple iPad Pro 2021

Apple iPad Pro mit Mini-LEDs wohl bereits in Test-Produktion Das Apple iPad Pro war eines der ersten Modelle von Apple, bei dem es Gerüchte über ein Display mit Mini-LED-Technologie gab. Doch dann kam das iPad Pro 2020 und die Displaytechnologie blieb gleich. Dafür könnte die nächste Generation den Schritt…22. Juni 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->